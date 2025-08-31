Фестиваль «Jazzовые сезоны» в Подмосковье посетили свыше 16 тыс. человек

Более 16 тыс. человек посетили XI международный фестиваль «Jazzовые сезоны», который прошел 23 и 24 августа в музее-заповеднике «Архангельское» в Московской области. Масштабное мероприятие организовали в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры и туризма.
«Новое свое десятилетие Джазовые сезоны открыли с новой площадкой. При этом организаторы сохранили разнообразие и высокое качество программы — то, к чему привыкли его поклонники. В этом году в подмосковной усадьбе Архангельское выступили и известные джазовые артисты, и звезды нашей поп-сцены, исполняющие джаз, и зарубежные, но любимые в России, коллективы», — отметил министр культуры и туризма области Василий Кузнецов.
На фестивале прошли 14 выступлений российских и зарубежных джазовых коллективов, а также артистов других жанров со специальными программами. Помимо насыщенной музыкальной части, на фестивале работал музыкальный лекторий «Музторг», где можно было научиться играть на разных инструментах. Также была организована большая зона творческих и спортивных активностей для детей и всей семьи.
«Для юных гостей фестиваля мы создали игровую карту-квест. Впервые на фестивале была представлена зона активностей для всей семьи от конкурса “Это у нас семейное” президентской платформы “Россия — страна возможностей”. Были организованы мастер-классы по танцам и театральному мастерству, прошли мастер-классы по живописи от членов Союза художников России, а также выставка картин под открытым небом», — рассказал директор фестиваля Роман Христюк.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.