Фестиваль «Jazzовые сезоны» в Подмосковье посетили свыше 16 тыс. человек

«Новое свое десятилетие Джазовые сезоны открыли с новой площадкой. При этом организаторы сохранили разнообразие и высокое качество программы — то, к чему привыкли его поклонники. В этом году в подмосковной усадьбе Архангельское выступили и известные джазовые артисты, и звезды нашей поп-сцены, исполняющие джаз, и зарубежные, но любимые в России, коллективы», — отметил министр культуры и туризма области Василий Кузнецов.