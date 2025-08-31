Nature Geoscience: под Атлантическим океаном формируется зона мегаземлетрясений

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под Атлантическим океаном формируется новый тектонический разлом, способный вызвать сильные землетрясения и цунами, согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Geoscience. Об этом сообщает РИА Новости.
Атлантика традиционно считалась спокойной зоной, однако Португалия, находящаяся вдали от известных разломов, неоднократно испытывала мощные землетрясения. Это вызвало интерес научного сообщества к причинам увеличенной сейсмической активности в этом регионе.
В исследовании упоминали землетрясение 1969 года в Португалии, которое проявило характеристики зон субдукции, где сходятся литосферные плиты, несмотря на отсутствие таких зон в данной области. Ученые сопоставили данные сейсмических наблюдений и результаты компьютерного моделирования абиссальной равнины к юго-западу от Португалии, что позволило выявить признаки расслоения мантии.
В процессе исследования установили, что на протяжении миллионов лет вода проникала в горные породы, постепенно ослабляя их. Это привело к формированию новой значительной зоны субдукции в Атлантическом океане, которая в будущем может стать источником мощных землетрясений и цунами, а также вызвать перемещение литосферных плит. В результате этого возможно объединение Африки, Европы и Америки в один суперконтинент. -0-