Nature Geoscience: под Атлантическим океаном формируется зона мегаземлетрясений

В процессе исследования установили, что на протяжении миллионов лет вода проникала в горные породы, постепенно ослабляя их. Это привело к формированию новой значительной зоны субдукции в Атлантическом океане, которая в будущем может стать источником мощных землетрясений и цунами, а также вызвать перемещение литосферных плит. В результате этого возможно объединение Африки, Европы и Америки в один суперконтинент. -0-