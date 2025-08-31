В Белгороде стартовал проект «Семья — основа культуры»

Проект «Семья — основа культуры», который стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив и получил грантовую поддержку, начал реализовываться в Белгороде. Идея проекта полностью соответствует целям нацпроекта «Семья», сообщили в региональном правительстве.
Программу реализует детская музыкальная школа № 4 при поддержке предпринимателя Анны Мельчинской. Главная цель проекта — сохранение и передача народных традиций, укрепление семейных связей через совместное творчество.
Весной следующего года на Архиерейской, Донецкой, Шуховской и Шумиловской управах города запланированы интерактивные мероприятия. Гостей ждут выступления семейных ансамблей музыкальной школы. Сотрудники учреждения подготовили увлекательные фольклорные игры, потешки и стихи с народным колоритом. Особую атмосферу создадут традиционные угощения и чай из настоящего самовара. О предстоящих мероприятиях жители узнают через свои управы. На средства гранта уже закуплена качественная техника: современное цифровое пианино, профессиональная звуковая аппаратура и световое оборудование для вечерних концертов.
«Этот проект — прекрасная возможность для белгородцев укрепить семейные узы, приобщиться к народной культуре и создать новые добрые традиции», — отметил мэр Белгорода Валентин Демидов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.