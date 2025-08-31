В Белгороде стартовал проект «Семья — основа культуры»

Весной следующего года на Архиерейской, Донецкой, Шуховской и Шумиловской управах города запланированы интерактивные мероприятия. Гостей ждут выступления семейных ансамблей музыкальной школы. Сотрудники учреждения подготовили увлекательные фольклорные игры, потешки и стихи с народным колоритом. Особую атмосферу создадут традиционные угощения и чай из настоящего самовара. О предстоящих мероприятиях жители узнают через свои управы. На средства гранта уже закуплена качественная техника: современное цифровое пианино, профессиональная звуковая аппаратура и световое оборудование для вечерних концертов.