А теперь самое время рассказать о погодке на завтра, 1 сентября.
В первый день осени нас ожидает дождливая погода. Синоптики нам прогнозируют ночью до 23 градусов выше ноля, утром столбик термометра опустится на два градуса.
Днем воздух прогреется до +30 градусов, нас ждут дожди с грозами. Сентябпь, что вы хотите… Вечером ожидается до 24 градусов тепла.
Скорость ветра в течение дня составит максимум 6−7 метров в секунду, а относительная влажность — 80%.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
К голосам, критикующим Кишинев, присоединилась еще одна влиятельная организация из Швейцарии: Правозащитники призвали власти Молдовы немедленно прекратить давление на Гагаузскую автономию.
Associazione Liberamente Umani обратилась к Майе Санду, Дорину Речану, Европейскому парламенту и ООН (далее…).
Как жителям Молдовы не потерять накопленные средства: Рассказываем, в какой валюте лучше хранить деньги — доллары, евро или фунты стерлингов.
Наличные или банк — где выгоднее хранить деньги (далее…).
Почти 90 процентов жителей Молдовы не верят в честные выборы: Если бы голосование состоялось сейчас, ПАС не набрала бы и трети голосов — кто пройдет в парламент.
В парламент прошли бы четыре политформирования, если бы выборы состоялись в следующее воскресенье (далее…).