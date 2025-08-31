Ричмонд
Еще не третье сентября, а будут ливни и жара: Жителей Молдовы ждут +30 градусов и дожди с грозами

Прогноз погоды на понедельник, 1 сентября 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

А теперь самое время рассказать о погодке на завтра, 1 сентября.

В первый день осени нас ожидает дождливая погода. Синоптики нам прогнозируют ночью до 23 градусов выше ноля, утром столбик термометра опустится на два градуса.

Днем воздух прогреется до +30 градусов, нас ждут дожди с грозами. Сентябпь, что вы хотите… Вечером ожидается до 24 градусов тепла.

Скорость ветра в течение дня составит максимум 6−7 метров в секунду, а относительная влажность — 80%.

