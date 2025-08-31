В Махачкале установят 200 предупреждающих знаков для велосипедистов

Установка 200 предупреждающих знаков для велосипедистов и пользователей самокатов началась в Махачкале в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан.
Знаки появятся на пешеходных переходах рядом с местами общественного притяжения: парками, скверами и набережными. Они будут информировать о правилах безопасного перехода проезжей части.
Установка новых знаков позволит повысить безопасность на дорогах, снизить число ДТП и защитить пешеходов.
Напомним, также по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в этом году республика получит 15 мобильных комплексов автофиксации нарушений. Камеры помогут инспекторам фиксировать нарушения ПДД во время патрулирования.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.