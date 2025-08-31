Ричмонд
Протестующие в Болгарии встретили Урсулу фон дер Ляйен криками «Нацистка!»

Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в Болгарии встретили местные протестующие. Недовольные работой политика на посту окружили лимузин Фон дер Ляйен и выкрикивали «Нацистка!».

Руководитель ЕК прибыла в страну, чтобы посетить военный завод. В опубликованную в ее соцсетях трансляцию с места момент с протестующими не вошел, передает RT.

Политик неоднократно оказывалась в центре скандалов. 14 мая суд в ЕС признал фон дер Ляйен ответственной за умышленное сокрытие информации о заключенных контрактах на закупку вакцин от коронавируса COVID-19 в 2021—2023 годах. После этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала решение суда в отношении еврокомиссара «новой страницей в эсэсовско-натовском кривосудии».

После этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал грядущее голосование о вотуме недоверия Урсуле фон дер Ляйен. По его словам, для «оголтелых русофобов» начинается «спидошлиц».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на этом фоне иронично «отправил в отставку» председателя ЕК. Политик выложил фотографию с уходящей за пределы кадра фон дер Ляйен.

