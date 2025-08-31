Протестующие в Болгарии встретили Урсулу фон дер Ляйен криками «Нацистка!»

Политик неоднократно оказывалась в центре скандалов. 14 мая суд в ЕС признал фон дер Ляйен ответственной за умышленное сокрытие информации о заключенных контрактах на закупку вакцин от коронавируса COVID-19 в 2021—2023 годах. После этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала решение суда в отношении еврокомиссара «новой страницей в эсэсовско-натовском кривосудии».