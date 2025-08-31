В Уватском районе Тюменской области пройдет интенсив для инвесторов

В первый день участники отправятся в поездку по Туртасу, Нагорному и Увату, где познакомятся с реальными площадками для бизнеса. Среди них — здания под трансформацию в хостелы, центры отдыха или частные клиники, участки для пекарен, кафе и объектов придорожного сервиса вдоль федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск.