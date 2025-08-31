В Уватском районе Тюменской области пройдет интенсив для инвесторов

Двухдневный интенсив, который объединит инвестиционный тур и межмуниципальную туристическую конференцию «Таежные нити», состоится 9−10 сентября в Уватском районе Тюменской области, сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства. Мероприятие для инвесторов организуют в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
В первый день участники отправятся в поездку по Туртасу, Нагорному и Увату, где познакомятся с реальными площадками для бизнеса. Среди них — здания под трансформацию в хостелы, центры отдыха или частные клиники, участки для пекарен, кафе и объектов придорожного сервиса вдоль федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск.
Во второй день в селе Уват состоится конференция «Таежные нити». На мероприятии муниципалитеты представят свой туристско-инвестиционный потенциал, а также пройдет стратегическая сессия по созданию межмуниципального маршрута. Конференция завершится культурной программой у биатлонного центра имени А. И. Тихонова.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.