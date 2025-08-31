В горах Ингушетии обнаружили средневековую боевую башню

«Наличие боевой башни свидетельствует о том, что здесь жили не только ремесленники, но и воины, готовые защищать свои земли. До сих пор было известно, что в Герити проживали искусные мастера, чьи кожевенные изделия — пояса, конская сбруя, обувь, элементы воинского снаряжения — высоко ценились далеко за пределами края. Обнаружение боевой башни добавляет новый аспект к пониманию жизни этого поселения. Мы продолжим археологические работы, чтобы полностью изучить этот уникальный объект», — сообщил ТАСС генеральный директор школы каменщиков-реставраторов «Наследие» Рамзан Султыгов.