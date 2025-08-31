В Ленинградской области обновят дорогу Завод имени Свердлова — Маслово

Ремонт участка региональной дороги Завод имени Свердлова — Маслово стартовал во Всеволожском районе Ленинградской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном дорожном комитете.
Работы проведут от пересечения с автодорогой Санкт-Петербург — Завод имени Свердлова — Всеволожск до Маслово. Протяженность участка составит 6,3 км. Подрядная организация уложит асфальтобетонное покрытие, обустроит две новые автобусные остановки и отремонтирует три существующие. На завершающем этапе будет нанесена новая дорожная разметка и установлены знаки.
«На данный момент производим расчистку полосы отвода, восстанавливаем кюветы. Представлены два колесных экскаватора: один с навесным оборудованием в виде мульчера, который занимается именно расчисткой. Второй экскаватор — с планировочным ковшом», — рассказал представитель компании-подрядчика Евгений Резников.
По контракту работы должны завершить в 2026 году, однако подрядная организация планирует обновить дорогу в этом году.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.