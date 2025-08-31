Пушилин заявил, что армия России взяла под контроль весь юг ДНР

С освобождением населенного пункта Камышеваха весь юг Донецкой Народной Республики перешел под контроль российской армии. Об этом в воскресенье, 31 августа, сообщил глава региона Денис Пушилин.
— Юг республики, и это, получается, зона ответственности группировки войск «Восток», освобождены все населенные пункты. Последний населенный пункт оставался, вот теперь все — на территории Донецкой Народной Республики все наши города, все наши районы освобождены, что касается юга республики, — сказал он в видеообращении в своем Telegram-канале.
Об освобождении населенного пункта Камышеваха стало известно днем ранее. До этого российские войска установили контроль над селом Запорожское в Днепропетровской области.
Также ВС РФ атаковали предприятие по производству турецких беспилотников Bayraktar в Киеве. Сообщается, что по заводу ударили около двух раз. Некоторые производственные цеха получили значительные повреждения.
Российские военные в ночь на 28 августа нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам Украины. По данным СМИ, значительные повреждения получили завод ракетно-космической промышленности ООО «Спецоборонмаш», ракетное агрегатно-детальное предприятие АО «Киевский радиозавод», а также промышленные заводы «Киев-22» и Samsung-Ukraine.