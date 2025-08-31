В Дагестане завершили ремонт дороги Манас — Сергокала — Первомайское

Участок автомобильной дороги Манас — Сергокала — Первомайское с 35-го по 39-й км отремонтировали в Сергокалинском районе Республики Дагестан в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.
В ходе ремонта было усилено и заменено асфальтобетонное покрытие, восстановлены обочины и система водоотвода. Также на участке установили сигнальные столбики, металлические барьеры, новые дорожные знаки и нанесли разметку. Подрядная организация завершила работы на два месяца раньше графика.
Отметим, дорога связывает Карабудахкентский, Сергокалинский и другие районы со столицей республики и федеральной трассой Р-217 «Кавказ», способствуя экономическому развитию региона.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.