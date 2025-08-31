Фон дер Ляйен и Туск посетили границу с Белоруссией вопреки опасениям спецслужб

Отмечается, что в ходе визита на границу Туск заявил, что время уступок прошло, а Европа должна быть жесткой и хорошо подготовленной. По его словам, последние несколько недель якобы показали, что никакая «тонкая игра» с президентом России Владимиром Путиным не сможет привести к успеху и обеспечить гарантии безопасности для европейских стран.