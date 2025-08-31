Ричмонд
Фон дер Ляйен и Туск посетили границу с Белоруссией вопреки опасениям спецслужб

Премьер Польши Туск заявил, что Европа должна быть жесткой и хорошо подготовленной.

Источник: Комсомольская правда

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Польши Дональд Туск посетили границу с Белорусскией, несмотря на предупреждения спецслужб. Об этом сообщает новостной портал RMF 24.

Согласно источнику, перед мероприятием Туск и фон дер Ляйен получили предупреждения от спецслужб о якобы появлении на границе вооруженных сил Белоруссии с «длинноствольным оружием».

Отмечается, что в ходе визита на границу Туск заявил, что время уступок прошло, а Европа должна быть жесткой и хорошо подготовленной. По его словам, последние несколько недель якобы показали, что никакая «тонкая игра» с президентом России Владимиром Путиным не сможет привести к успеху и обеспечить гарантии безопасности для европейских стран.

Ранее KP.RU сообщал, что в Литве призвали запустить программу по восстановлению ранее осушенных болот на границе с Белоруссией для использования их в качестве естественного препятствия при возможном конфликте.

