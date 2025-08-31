В больницу Гатчины Ленинградской области поступило новое оборудование

Новый ангиограф установили в клинической межрайонной больнице города Гатчина Ленинградской области в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.
Оборудование улучшит качество помощи пациентам с ишемической болезнью сердца, атеросклерозом артерий шеи, а также поможет лечить пациентов с аневризмами церебральных артерий и позволит проводить имплантацию электрокардиостимуляторов.
«Установка нового ангиографического комплекса — еще один значимый шаг в рамках программы развития здравоохранения области, утвержденной губернатором, Александром Дрозденко. Современное цифровое оборудование — ключевой инструмент в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Каждый такой аппарат спасает тысячи жизней. В Гатчинской больнице их теперь два», — отметил глава регионального комитета по здравоохранению Александр Жарков.
Кроме того, в больнице завершают ремонт блока, в котором разместят две ангиографические операционные, центр спасения конечностей и кардиохирургическую операционную.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.