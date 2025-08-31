Подросток без прав за рулем: в Воложинском районе ГАИ остановила несовершеннолетнего мотоциклиста

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Воложинском районе сотрудники ГАИ во время специального комплексного мероприятия «Внимание — дети!» пресекли нарушение со стороны несовершеннолетнего. Об этом сообщили БЕЛТА в ОГАИ Воложинского РОВД.
31 августа в 12.00 на 28-м км автодороги Дворище — Забрезье — Вишнево вблизи агрогородка Вишнево сотрудники ОГАИ Воложинского РОВД остановили мотоцикл Минск Х250. За рулем находился 15-летний житель Минска, не имеющий права управления транспортными средствами. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.
К административной ответственности будет привлечена мать подростка — владелец мотоцикла. Штраф за указанное правонарушение составляет от Br210 до Br840, а повторно в течении года наказание ужесточится.
Так как водитель не достиг возраста административной ответственности (16 лет), материалы по делу направлены в инспекцию по делам несовершеннолетних. Родителей привлекут по ст.10.3 КоАП «неисполнение обязанностей по воспитанию детей», штраф составляет до Br420.-0-