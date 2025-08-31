Требуется ломка мировоззрения: как нащупать ступеньку в будущее

Снова с чьей-то недоброй руки советский период истории становится полем боя. Жизнь многогранна, и даже Великая Отечественная война дает слишком много фактов, и возвышенных, и низких, оглушительных побед и сокрушительных поражений, полководческих озарений и бездарных решений. На такие многомерные, планетарного масштаба события существуют две правды: правда отдельного факта и большая правда жизни. Не надо их путать и смешивать, как делают ловкие постсоветские манипуляторы, создатели чернухи из серии «штрафбатов» и «сволочей». А большая правда в том, что Парад Победы состоялся в Москве, и страна в кратчайший период совершила колоссальный рывок во всех сферах, с ошеломляющими темпами роста в экономике. И Правда (намеренно с большой буквы) советской эпохи демонстрирует, что справедливости в той социалистической системе было на порядок больше, чем в феодальной, буржуазной и прочих в глобальной истории. Именно у нас, в России, свершилось событие, открывшее для всего человечества новый путь своего развития. Весь мир с надеждой и замиранием сердца смотрел на СССР. Страна и строй в силу разных причин потерпели катастрофу, но значит ли это, что путь был неверный и тупиковый? СССР явился первопроходцем, а путь в неизведанное чреват и рисками, и ошибками, и даже катастрофами.