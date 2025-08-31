Требуется ломка мировоззрения: как нащупать ступеньку в будущее

Реальность все настойчивее показывает, что мыслить отжившими перестроечно-либеральными догмами в экономике, в социальной, культурной сферах и даже в вопросах цифровизации себе дороже. Совсем недавно, после эффектных и болезненных хакерских атак на инфраструктуру, мы убедились, что одним виртуальным щелчком нас могут пересадить с самолетов на лошадей и велосипеды, оставив с лучиной и костяной счетной доской. Боюсь, что и этого добра на всех не хватит. Что же делать?
Как ни крути, но критический момент ломки старого мировоззрения уже настал. «Страусиная» тактика здесь не поможет, голову в песок не спрячешь. Сама жизнь заставляет пересматривать постсоветскую реальность, менять психологию, систему взглядов, оценок, ценностных ориентиров, весь тот широкий спектр, что в совокупности и составляет понятие «мировоззрение». Но пока мы находимся в хаосе общественных отношений, где по-прежнему наблюдается мировоззренческое противостояние.
«Прямо карусель получается. Белые пришли — грабят, красные пришли — грабят. Ну куда крестьянину податься?» Цитата из легендарного фильма «Чапаев» 1934 года тут к месту. Формула, когда один за красных, а другой за белых, неминуемо ведет к расколу. Подобное раздвоение для всех опасно. Потеря общественного единства, гражданское противостояние — это повторение сценария, разыгранного на Украине и в других странах, лишившихся суверенитета. Выпуская пар, тратя силы на пустые споры и гнев, мы клюем тухлую приманку и уходим от главного. В первые годы советской власти в плотном враждебном окружении СССР шагнул вперед во многом за счет понимания большинством своих интересов и четко поставленных целей.
Снова с чьей-то недоброй руки советский период истории становится полем боя. Жизнь многогранна, и даже Великая Отечественная война дает слишком много фактов, и возвышенных, и низких, оглушительных побед и сокрушительных поражений, полководческих озарений и бездарных решений. На такие многомерные, планетарного масштаба события существуют две правды: правда отдельного факта и большая правда жизни. Не надо их путать и смешивать, как делают ловкие постсоветские манипуляторы, создатели чернухи из серии «штрафбатов» и «сволочей». А большая правда в том, что Парад Победы состоялся в Москве, и страна в кратчайший период совершила колоссальный рывок во всех сферах, с ошеломляющими темпами роста в экономике. И Правда (намеренно с большой буквы) советской эпохи демонстрирует, что справедливости в той социалистической системе было на порядок больше, чем в феодальной, буржуазной и прочих в глобальной истории. Именно у нас, в России, свершилось событие, открывшее для всего человечества новый путь своего развития. Весь мир с надеждой и замиранием сердца смотрел на СССР. Страна и строй в силу разных причин потерпели катастрофу, но значит ли это, что путь был неверный и тупиковый? СССР явился первопроходцем, а путь в неизведанное чреват и рисками, и ошибками, и даже катастрофами.
Сейчас почти каждая пламенная публицистическая статья в прессе (и не только патриотической) заканчивается выводом о необходимости поиска какого-то третьего пути. В нынешнем сложившемся мировоззренческом хаосе, ставшем уже нормой, мыслители призывают рождать новое державное мировоззрение. И тут приходит на ум, а не был ли советский социализм первой ступенькой к тому, о чем мы сейчас мечтаем? Да, эта ступенька была неидеальной, но первой, ставшей реальным фундаментом, пробой нового общественного устройства в мире. Именно в ту эпоху мы шагнули от сохи к атомной энергетике. Социализм был более прогрессивным, чем капитализм, в который мы рухнули. Сейчас это видно невооруженным глазом.
Вот что писал, к примеру, английский журнал «Форвард» в 1932 году: «Выбросьте из головы фантастические страшные истории, рассказываемые английскими газетами, которые так упорно и нелепо лгут о СССР СССР строит новое общество на здоровых основах. Чтобы представить эту цель, надо подвергаться риску, надо работать с энтузиазмом, с такой энергией, какой мир до сих пор не знал, надо бороться с огромнейшими трудностями, неизбежными при стремлении построить социализм в обширной стране, изолированной от остального мира. Мое впечатление, что страна идет по пути прямого прогресса, планирует, творит и строит, и всё это в таком масштабе, который является ярким вызовом по адресу враждебного капиталистического мира».
Социализм был ступенькой вверх, и поэтому Запад, не без помощи пятой колонны внутри России, пытается выбить ее из нашей исторической лестницы, снова и снова раздувая антисоветизм. А сам западный мир победоносно провозгласил «конец истории».
В 1947 году выдающий государственный деятель, руководивший Госпланом СССР в самые горячие для страны годы, Н. А. Вознесенский опубликовал глобальный научный труд «Военная экономика СССР в период Отечественной войны». Диву даешься, как в тех сложнейших, критических условиях синхронно и слаженно не просто сводила концы с концами, а планомерно развивалась экономика страны, как вообще управляли такой махиной, как СССР, без каких-либо компьютеров, GPS, мобильной связи и цифровой начинки. Под рукой имелись только счеты, карандаши, линейки, печатные машинки и ясные головы. А еще вера в свою правду и избранный путь. Удивительно, но эту бесценную, особенно для нашего времени книгу, до сих пор не удалось как следует размножить и переиздать. К слову, в Интернете копии многих уникальных советских книг по организации планового хозяйства содержат на страницах штампы с китайскими иероглифами. «Странные эти китайцы, складируют у себя в архивах всякий хлам, — подумает иной читатель. Ну и где теперь наши китайские товарищи со своей “отсталой” экономикой и “странностями”?..
Недавно известный белорусский экономист после посещения Китая поделился со мной любопытными фактами. В партийной школе Ханчжоу профессор экономики приоткрыл делегации из Белоруссии завесу китайского экономического чуда, отметив, что нельзя выстраивать экономику страны, начиная с производства космических кораблей. Зарабатывать для начала надо на чем-то мелком. И профессор не без гордости повторил цитату Ленина о том, что промышленность и машиностроение не приносят высокой прибавочной стоимости, а ее умножают легкая промышленность, производство товаров повседневной необходимости. Китай заработал бешеные деньги на производстве мелких бытовых товаров с быстрой оборачиваемостью, создал большое количество предприятий по производству товаров народного потребления и наполнил ими внутренний рынок, выкидывая из него весь импорт. За счет такого количества товаров идет огромный экспорт, а валюта уже направляется на более сложные технологии. Это классика политэкономии, и именно советские рецепты помогли Китаю стать великим. Наша теория планового хозяйства, которую мы запрятали очень глубоко, в КНР является основой их экономического бытия.
Мировоззрение личности формируется под влиянием государственной идеологии, которая в наши дни полна противоречий, да и не принята пока официально. С высоких трибун декларируются патриотические установки, а экономическая, культурная и особенно историческая повестки катятся по буржуазно-либеральным рельсам. Ко всему прочему официальной государственной оценки различных исторических периодов у нас пока нет. Часть нашей авторитетной и многомудрой элиты продолжает воевать с советским прошлым. Как тут простому обывателю уберечься от мировоззренческого раздвоения сознания и где искать корень единства?
Складывается ощущение, что некоторые эксперты, формирующие общественное мнение, в основном борются за гонорары, а не за истину. Так, иные политтехнологи насчитывают порядка пяти групп избирателей с разными ценностными ориентирами, а у российской элиты чуть ли не восемь идеологических рамок. И короткий, как выстрел, приговор: выработка единой идеологии невозможна! Подобное экспертное шулерство не ново.
Вернемся к Китаю. У них там все возможно. Китай идет вперед, в ногу со временем, и там уже органично переплетаются социалистические и рыночные формы, а власть и общество двигаются в одном направлении. Есть четкая стратегия, гибкая идеология, преемственность поколений, уважение к истории своей цивилизации и устремленность в будущее — «китайская мечта». Мы же никак не вырвемся на современный уровень осмысления действительности. В новых условиях надо научиться жить не по царским, дворянским или советским (рабоче-крестьянским) лекалам, но объективно, беспристрастно, под лупой изучать и рассматривать каждый исторический отрезок. Искать большую правду и, сдув пыль с наглухо запечатанных архивов, нащупать там ступеньку в будущее. Другого не дано. Все бурные дискуссии, споры, гнев, обиды и противопоставления на исторические темы работают на руку нашим врагам. В советское время дискуссии становились важнейшей формой движения вперед. И новому прогрессивному интеллектуальному сообществу в этом смысле надо не отставать. Наше время требует других подходов, в том числе и от политологов, лидеров мнений, роста сознания, нового взгляда не только на жизнь, но и на себя.