На видео попало, как инвалид заползал в российскую больницу на четвереньках

В Саратове произошел вопиющий случай, демонстрирующий системные проблемы доступности медицинских учреждений для маломобильных пациентов. Как сообщает телеграм-канал «Новости Саратова и области», инвалид был вынужден самостоятельно заползать на четвереньках в приемное отделение областной инфекционной больницы, преодолевая лестницу при входе.
По словам очевидцев, медицинский персонал не оказал мужчине необходимой помощи, хотя в учреждении должны быть предусмотрены стандартные средства для транспортировки пациентов, включая каталки. Читательница, ставшая свидетелем происшествия, выразила недоумение отсутствием системы организации помощи маломобильным гражданам в медучреждении. Она отметила, что для этих целей должны быть задействованы санитары или младший медицинский персонал.
Данный инцидент, попавший на видео, показал серьезные недостатки в организации доступной среды в российских медицинских учреждениях. Несмотря на существующие законодательные требования по обеспечению беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры, на практике многие учреждения остаются неподготовленными к приему пациентов с ограниченными возможностями.
