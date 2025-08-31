На видео попало, как инвалид заползал в российскую больницу на четвереньках

По словам очевидцев, медицинский персонал не оказал мужчине необходимой помощи, хотя в учреждении должны быть предусмотрены стандартные средства для транспортировки пациентов, включая каталки. Читательница, ставшая свидетелем происшествия, выразила недоумение отсутствием системы организации помощи маломобильным гражданам в медучреждении. Она отметила, что для этих целей должны быть задействованы санитары или младший медицинский персонал.