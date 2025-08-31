Ричмонд
Минобразования сказало, как учитель может использовать мобильный телефон в школе

Минобразования назвало случаи использования мобильного телефона учителем в школе.

Источник: Комсомольская правда

Замначальника главного управления общего среднего и дошкольного образования — начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова сказала БелТА, как учитель может использовать мобильный телефон в школе.

По ее словам, ограничение для педагогов на использование мобильного телефона во время уроков в школе без необходимости также четко прописано. Цель — чтобы «не возникало вопросов». Каржова добавила, что такое решение связано в том числе и с тем, что учитель является примером для детей.

Вместе с тем, говорит представитель Минобразования, вопрос не стоит в том, чтобы забирать у педагогов мобильные телефоны. По словам Ирины Каржовой, учителя должны иметь возможность экстренной связи. Тем более спикер заметила, что министерство не получало информации о фактах злоупотребления мобильниками педагогами.

Также Минобразования сказало, кому доступно дистанционное обучение в вузах и колледжах Беларуси.

Тем временем Национальное кадастровое агентство назвало цены на жилье в городах-спутниках Минска.

Еще синоптик Дмитрий Рябов рассказал, какая погода будет в сентябре 2025 года в Беларуси: «Теплый, солнечный, с первыми заморозками».

А ведущий «Поля чудес» Леонид Якубович рассказал о своих белорусских корнях.