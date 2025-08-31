NI: США важно спровоцировать конфликт России и Китая, положив конец СВО

Растущее сотрудничество России и Китая в военно-морской сфере способно изменить существующий баланс сил не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и на глобальном уровне. Подчеркивается, что активность подводных лодок в Южно-Китайском море уже вызывает обеспокоенность у соседних стран. При этом США призываются к более гибкой дипломатии, чтобы не допустить дальнейшей консолидации двух крупнейших соперников и сохранить свое влияние в Евразии.