Стало известно, где компания Стивена Сигала построит завод в России

С Волгоградской области начнет свою деятельность компания Стивена Сигала «Хикари», где он и его сын Доминик стали сооснователями, сообщает РИА Новости со ссылкой на соучредителя компании, бизнесмена Михаила Замарина.

Замарин отметил, что «Хикари», где Стивен и Доминик Сигал являются сооснователями, начнет свою деятельность в Волгоградской области с постройки там завода, запуск планируется в третьем квартале следующего года.

По словам бизнесмена, строительство уже начато. Напомним, что компания Сигала была зарегистрирована 26 августа.