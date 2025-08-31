В Дагестане оценили ход работ на дороге, связывающей 8 районов

Общественники проверили ход работ на дороге республиканского значения Мамраш — Ташкапур — Араканский мост на участке с 70-го по 74-й км, сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан. Ремонт выполняется в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Маршрут связывает восемь районов Дагестана и играет ключевую роль в социально-экономическом развитии региона. На участке подрядная организация обновит асфальтобетонное покрытие, очистит системы водоотведения, отремонтирует четыре моста и построит подпорные стены. Также специалисты восстановят обочины и тротуары, установят барьерное ограждение, сигнальные столбики, новые дорожные знаки и нанесут разметку.
Отметим, ремонт участка протяженностью 4 км в Агульском районе планируют завершить в сентябре этого года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.