Nature Geoscience: Под Атлантическим океаном формируется зона мегаземлетрясений

Под Атлантическим океаном формируется новый тектонический разлом, который потенциально может стать источником сильных землетрясений и цунами. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Geoscience.
В статье подчеркивается, что Атлантика традиционно считалась спокойным регионом, однако Португалия, находящаяся далеко от известных разломов, неоднократно сталкивалась с мощными землетрясениями. Это заставило ученых задуматься о причинах повышенной сейсмической активности в этом районе.
Согласно данным исследования, землетрясение 1969 года в Португалии проявило признаки, характерные для зон субдукции, где сталкиваются литосферные плиты, несмотря на отсутствие таких зон в этом регионе. В недавней работе ученые проанализировали данные сейсмических наблюдений и результаты компьютерного моделирования абиссальной равнины к юго-западу от Португалии, что позволило выявить признаки расслоения мантии.
Исследование также отмечает, что на протяжении миллионов лет вода проникала в горные породы, постепенно ослабляя их и способствуя образованию новой значительной зоны субдукции в Атлантическом океане. В будущем это может привести к мощным землетрясениям, цунами и смещению литосферных плит, что потенциально может объединить Африку, Европу и Америку в один суперконтинент.
