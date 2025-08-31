Nature Geoscience: Под Атлантическим океаном формируется зона мегаземлетрясений

Исследование также отмечает, что на протяжении миллионов лет вода проникала в горные породы, постепенно ослабляя их и способствуя образованию новой значительной зоны субдукции в Атлантическом океане. В будущем это может привести к мощным землетрясениям, цунами и смещению литосферных плит, что потенциально может объединить Африку, Европу и Америку в один суперконтинент.