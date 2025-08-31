Ричмонд
В подмосковной Коломне открыли новый детский сад почти на 200 мест

Дошкольное учреждение возвели по высоким стандартам качества в микрорайоне «Подлипки-город».

Источник: Национальные проекты России

Детский сад на 185 мест, построенный в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», открыли в Коломне Московской области. Об этом сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.

Дошкольное учреждение «Синички» возвели по высоким стандартам качества в микрорайоне «Подлипки-город». В детском саду обустроили игровые комнаты, помещения для кружков, спальни, пищеблок и прачечную. Также на прилегающей территории установили игровые и спортивные площадки.

«Это знаменательное событие неслучайно произошло именно здесь. Губернатор Московской области Андрей Воробьев всегда говорит о том, насколько важно рядом с новостройками открывать социально значимые объекты: больницы, школы, детские сады», — рассказал глава городского округа Александр Гречищев.

Отметим, также в Коломне 1 сентября после ремонта откроют школу № 14.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

