Нейрохирурги восстановили форму черепа 1,5-годовалому мальчику

Как выяснил «МК», в больницу имени З. А. Башляевой пришла на прием мама малыша с необычной жалобой. Женщина рассказала, что лицо и голова сына начали изменяться и стали выглядеть не как у других детей. После исследования у ребенка диагностировали краниосиностоз-тригоноцефалию. Это очень редкая врожденная патология, которая связана с ранним закрытием зоны роста митопического шва черепа. Это в свою очередь ограничивает нормальный рост лобных костей и приводит к тому, что голова по форме начинает напоминать киль корабля.