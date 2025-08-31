Нейрохирурги восстановили форму черепа 1,5-годовалому мальчику

Нормальную форму черепа вернули столичные нейрохирурги 1,5-годовалому мальчику. У ребенка обнаружили редкую патологию, которая превращает голову в «киль корабля».
Как выяснил «МК», в больницу имени З. А. Башляевой пришла на прием мама малыша с необычной жалобой. Женщина рассказала, что лицо и голова сына начали изменяться и стали выглядеть не как у других детей. После исследования у ребенка диагностировали краниосиностоз-тригоноцефалию. Это очень редкая врожденная патология, которая связана с ранним закрытием зоны роста митопического шва черепа. Это в свою очередь ограничивает нормальный рост лобных костей и приводит к тому, что голова по форме начинает напоминать киль корабля.
Маленького пациента подготовили к операции. Весь процесс, во время которого врачи буквально пересобрали лицевые кости, занял 6 часов. Мальчику сделали пластику костных дефектов и зафиксировали кости черепа титановыми пластинами на винтах.
Через семь дней после операции пациент смог ходить самостоятельно. Сейчас внешний вид ребенка не отличается от сверстников, а его развитие идет естественным путем.