В ДТП в Ростовской области погиб человек, еще пять пострадали

Вечером 30 августа на автодороге «Волгодонск — Зимовники» произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 47-летний водитель Chevrolet Cobalt выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lexus.
В результате лобового столкновения водитель Chevrolet скончался в больнице от полученных травм. Трое пассажиров автомобиля Chevrolet 45, 32 и 23 лет были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
57-летний водитель Lexus и его 54-летний пассажир также получили повреждения и доставлены в медицинское учреждение.
