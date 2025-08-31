Ричмонд
В ДТП в Ростовской области погиб человек, еще пять пострадали

На трассе «Волгодонск — Зимовники» столкнулись две иномарки.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 30 августа на автодороге «Волгодонск — Зимовники» произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 47-летний водитель Chevrolet Cobalt выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lexus.

В результате лобового столкновения водитель Chevrolet скончался в больнице от полученных травм. Трое пассажиров автомобиля Chevrolet 45, 32 и 23 лет были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

57-летний водитель Lexus и его 54-летний пассажир также получили повреждения и доставлены в медицинское учреждение.

