В России можно будет увидеть «одно из лучших лунных затмений на ближайшие годы»

По сообщениям издания, в небе якобы должна была появиться «черная Луна», связанная с пророчествами апокалипсиса. Имеется в виду редкое астрономическое явление, которое возникает в момент, когда в течение одного календарного месяца восходит вторая новая луна. В момент новолуния спутник располагается между Солнцем и Землей, и обращенная к планете сторона остается в тени, делая Луну невидимой без специальных приборов.