В России можно будет увидеть «одно из лучших лунных затмений на ближайшие годы»

Через неделю, 7 сентября, состоится «одно из самых лучших лунных затмений на ближайшие годы». Об этом сообщает Telegram-канал проекта «AstroAlert | Наблюдательная астрономия», созданный астрономом Станиславом Коротким.
В публикации отмечается, что в следующее воскресенье Луна полностью окажется в тени Земли.
— Наступит полное лунное затмение с отличной видимостью на большей части России и ближнего зарубежья, — говорится в сообщении.
В Москве, Санкт-Петербурге и других городах европейской части России в ясную погоду около 19:10 можно будет наблюдать красивое зрелище восходящей Луны, а основная фаза затмения пройдет с 19:27 до 22:57. Жители Урала и Байкала смогут увидеть это астрономическое явление в середине ночи, а на Дальнем Востоке — ранним утром 8 сентября.
— Сложные условия видимости данного затмения будут на Чукотке, Камчатке и в Магаданской области — тут данное затмение будет видно уже на восходе Солнца и на закате Луны (утро 8 сентября), — говорится в публикации.
До этого сотрудники Института космических исследований РАН опровергли появившиеся в СМИ слухи о возможном возникновении второй новой Луны. Разъяснения пришлось делать после публикации британского таблоида о предполагаемом астрономическом событии.
По сообщениям издания, в небе якобы должна была появиться «черная Луна», связанная с пророчествами апокалипсиса. Имеется в виду редкое астрономическое явление, которое возникает в момент, когда в течение одного календарного месяца восходит вторая новая луна. В момент новолуния спутник располагается между Солнцем и Землей, и обращенная к планете сторона остается в тени, делая Луну невидимой без специальных приборов.