Карасин высмеял инициативу Литвы по заболачиванию границ с Белоруссией

Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин раскритиковал инициативу Литвы восстановить осушенные болота на границе с Белоруссией для усиления безопасности.
Григорий Карасин отметил, что сейчас идет ХХI век. Люди рассуждают о будущей роли искусственного интеллекта, наблюдается «борьба за урегулирование конфликта на Украине и установление геополитической предсказуемости и безопасности».
«А офис Забляцкиса считает наиболее важным заболачивание приграничных с соседями районов страны. Масштабное мышление!», — написал Григорий Карасин в Telegram.
Ранее сообщалось, что лидер Белоруссии Александр Лукашенко высмеял литовский дорожный знак «Беларусь: оккупирована Кремлем».