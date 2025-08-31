Ричмонд
Карасин высмеял инициативу Литвы по заболачиванию границ с Белоруссией

Григорий Карасин напомнил, что сейчас идет ХХI век.

Источник: Аргументы и факты

Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин раскритиковал инициативу Литвы восстановить осушенные болота на границе с Белоруссией для усиления безопасности.

Григорий Карасин отметил, что сейчас идет ХХI век. Люди рассуждают о будущей роли искусственного интеллекта, наблюдается «борьба за урегулирование конфликта на Украине и установление геополитической предсказуемости и безопасности».

«А офис Забляцкиса считает наиболее важным заболачивание приграничных с соседями районов страны. Масштабное мышление!», — написал Григорий Карасин в Telegram.

Ранее сообщалось, что лидер Белоруссии Александр Лукашенко высмеял литовский дорожный знак «Беларусь: оккупирована Кремлем».

