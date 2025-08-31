Ричмонд
Nature Geoscience: в Атлантике формируется новая зона мощных землетрясений

Расслоение мантии под Атлантическим океаном может привести к разрушительным землетрясениям и цунами в регионе.

Источник: Комсомольская правда

Под Атлантическим океаном в настоящее время формируется новый тектонический разлом, который может стать причиной мощных землетрясений и цунами в дальнейшем. Об этом сообщает издание Nature Geoscience.

Согласно исследованию, опубликованному в материале, известная традиционно низкой сейсмической активностью зона Атлантики может стать опасной из-за значительной субдукции. Отмечается, что в регионе были зафиксированы признаки расслоения мантии, что может привести к разрушительным природным явлениям.

Авторы статьи также считают, что мощные землетрясения и цунами в регионе могут стать причиной перемещения литосферных плит, которые приведут к объединению Африки, Европы и Америки в суперконтинент.

Ранее KP.RU сообщал, что супервулкан, расположенный рядом с Аляской, копит силы и грозит мощным извержением.

