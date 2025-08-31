Nature Geoscience: в Атлантике формируется новая зона мощных землетрясений

Под Атлантическим океаном в настоящее время формируется новый тектонический разлом, который может стать причиной мощных землетрясений и цунами в дальнейшем. Об этом сообщает издание Nature Geoscience.
Согласно исследованию, опубликованному в материале, известная традиционно низкой сейсмической активностью зона Атлантики может стать опасной из-за значительной субдукции. Отмечается, что в регионе были зафиксированы признаки расслоения мантии, что может привести к разрушительным природным явлениям.
Авторы статьи также считают, что мощные землетрясения и цунами в регионе могут стать причиной перемещения литосферных плит, которые приведут к объединению Африки, Европы и Америки в суперконтинент.
