Учёные предупредили о новой зоне мегаземлетрясений

Исследование показало, что в течение миллионов лет вода проникала в горные породы к юго-западу от Португалии, постепенно ослабляя их и создавая новую зону субдукции. Это объясняет ранее необъяснимые сильные землетрясения в регионе, включая землетрясение 1969 года, которое проявляло характеристики, типичные для зон столкновения литосферных плит.
Учёные предупреждают, что в будущем эта формирующаяся зона субдукции может вызывать мощнейшие землетрясения и цунами, а также привести к масштабным тектоническим изменениям, включая возможное объединение Африки, Европы и Америки в единый суперконтинент. Открытие меняет традиционные представления об Атлантике как о сейсмически спокойном регионе.
