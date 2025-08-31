Учёные предупредили о новой зоне мегаземлетрясений

Исследование показало, что в течение миллионов лет вода проникала в горные породы к юго-западу от Португалии, постепенно ослабляя их и создавая новую зону субдукции. Это объясняет ранее необъяснимые сильные землетрясения в регионе, включая землетрясение 1969 года, которое проявляло характеристики, типичные для зон столкновения литосферных плит.