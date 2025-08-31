Популярная 38-летняя актриса скончалась после серьезного заболевания

В Мумбаи на 39-м году жизни скончалась известная индийская актриса Прия Маратхе, два года боровшаяся с онкологическим заболеванием. Как сообщает портал Mint, сердце кинозвезды остановилось рано утром 31 августа в ее доме на Мира-роуд. Актриса, известная ролями в популярных телесериалах, до последнего продолжала работать, несмотря на тяжелую болезнь.
Коллеги и друзья актрисы выражают глубокие соболезнования. Уша Надкарни, партнерша Прии по сериалу «Священные отношения», поделилась, что хотела навестить актрису во время болезни, но муж покойной, актер Шантану Моге, попросил не делать этого. Как пояснил супруг, Прия сильно переживала из-за потери волос после химиотерапии и стеснялась своего внешнего вида.
Прия Маратхе родилась 23 апреля 1987 года в Тане и стала известна благодаря ролям в таких сериалах как «Я пою только твою песню», «Священные узы» и «Это счастье или нет». Ее карьера включала множество успешных проектов, сделавших ее одной из самых узнаваемых актрис индийского телевидения.
Трагический уход актрисы в столь молодом возрасте вызвал широкий резонанс в индийском кинематографическом сообществе и среди поклонников ее творчества.
