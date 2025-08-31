Популярная 38-летняя актриса скончалась после серьезного заболевания

В Мумбаи на 39-м году жизни скончалась известная индийская актриса Прия Маратхе, два года боровшаяся с онкологическим заболеванием. Как сообщает портал Mint, сердце кинозвезды остановилось рано утром 31 августа в ее доме на Мира-роуд. Актриса, известная ролями в популярных телесериалах, до последнего продолжала работать, несмотря на тяжелую болезнь.