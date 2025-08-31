Потеряла мать в детстве и увела мужчину из семьи: актрисе Дарье Мороз — 42

Актриса празднует 42-летие 1 сентября.
Дарья Мороз с детства была окружена миром театра и кино, и уже в младенчестве впервые появилась на экране. Потеряв мать в юном возрасте, она сумела справиться с трагедией и построить блестящую карьеру: от первых ролей до громких успехов в кино, театре и на телевидении. Сегодня Мороз — одна из самых ярких актрис России, которая не боится экспериментировать и пробовать новые роли. 1 сентября актрисе исполняется 42 года. URA.RU рассказывает историю Дарьи Мороз.
Детство и юность Дарьи Мороз.
Дарья Мороз родилась 1 сентября 1983 года в Ленинграде. С детства девочка оказалась окружена творческими людьми. Ее мама, Марина Левтова, — популярная актриса, известная зрителям по фильмам «Юность Петра», «ТАСС уполномочен заявить…», «Визит к минотавру». Отец, Юрий Мороз, — актер, а позже режиссер, подаривший зрителям такие сериалы, как «Каменская», «Апостол», «Угрюм-река».
В творческих семьях дети часто оказываются на съемочной площадке с ранних лет, и Дарья — не исключение. Ее дебют состоялся, когда девочке было всего три месяца. Младенцем девочка сыграла в драме «Милый, дорогой, любимый, единственный…».
Детство Даши оказалось наполнено самыми различными занятиями и съемками. Девочка занималась фигурным катанием, посещала анимационную студию, рисовала, ходила в театральный кружок. При этом она успевала сниматься в кино: еще в школьные годы она снялась в «Черном квадрате», «Кризисе среднего возраста», «Русский регтайм» и других.
Дарья попала на съемочную площадку уже в 3 месяцаФото: Владимир Андреев © URA.RU.
В 2000 году на экраны вышла лента Георгия Данелии «Фортуна», где Дарья сыграла Машу Сорокину. Фильм принес актрисе первые награды. Но радость омрачилась трагическим событием: в феврале того же года погибла ее мать из-за аварии на снегоходе. Потеряв мать в шестнадцать лет, Дарье пришлось быстро повзрослеть.
Спустя три года отец девочки женился на актрисе Виктории Исаковой. Сначала отношения падчерицы и мачехи были напряженными, но со временем они нашли общий язык. Сегодня Дарья и Виктория дружат и вместе отдыхают на семейной даче.
Начало карьеры Дарьи Мороз.
Поступив в Школу-студию МХАТ в 1999 году, Дарья попала к выдающимся педагогам Дмитрию Брусникину и Роману Козаку. Учеба давалась девушке нелегко: подготовка к экзаменам и постоянные съемки отнимали все силы. Но Мороз справилась и в 2003 году окончила вуз, а затем продолжила обучение на Высших курсах сценаристов и режиссеров.
Уже студенткой Дарья вышла на сцену двух театров сразу — МХТ имени Чехова и «Табакерки». Под руководством Олега Табакова она сыграла в постановках «Песочный человек», «Болеро», «Тетка Швейцера». В МХТ ее репертуар оказался еще богаче: Чехов, Островский, Шекспир, современные пьесы — начинающая артистка справлялась в любой ролью.
Дарья Мороз покорила сразу два театра столицыФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Театральная карьера Мороз напрямую связана и с Константином Богомоловым. Их спектакль «Лир», современная интерпретация шекспировской трагедии, стала одной из главных театральных постановок Москвы. Позже режиссер и актриса представили «Идеального мужа», постановку, которая обсуждалась в театральных кругах не меньше.
Дарья не боялась экспериментировать. Она участвовала в проектах Театра наций, где играла сразу несколько ролей в «Сказках Пушкина» или перевоплощалась в художницу Фриду Кало.
Фильмография Дарьи Мороз.
Первым серьезным успехом актрисы в кино стала мелодрама «Дикарка» в 2001 году, в которой она сыграла Варю Зубареву. Роль принесла Дарье Мороз приз на фестивале во Владикавказе.
Затем были «Прощальное эхо», «Каменская», «Женщины в игре без правил» и многие другие картины. Но особое место занимает драма «Точка», вышедшая в 2006 году, снятая ее отцом. За роль девушки низкой социальной ответственности Нины-Мойдодырки Дарья получила награду международного фестиваля в Чикаго.
В 2008 году вышел фильм «Живи и помни» Александра Прошкина, где Мороз сыграла Настену. Работа принесла ей первую «Нику». Вторую актриса получила в 2015-м за роль второго плана в фильме Юрия Быкова «Дурак».
Дарья Мороз бралась как за драматичные, так и за комедийные ролиФото: Алексей Майшев / РИА Новости.
Мороз одинаково уверенно чувствует себя и в исторической драме в таких фильмах, как «Гибель империи» или «Достоевский», и в детективах: «Преступлении» и «Икре», и в легкой комедии — например, в «Елках-8». Она снималась в международных проектах: украинском детективе «Ловушка», казахстанском боевике «Прыжок Афалины», российско-французском фильме «Француз Сережа».
Особенно ярко актриса проявила себя в телесериалах. «Содержанки» Константина Богомолова стали настоящим культурным феноменом, в котором Дарья не только сыграла одну из главных ролей, но и выступила шоураннером третьего сезона. В 2019 году на экраны вышла «Триада», где Дарья предстала в образе жены мужчины, оказавшегося втянутым в любовный четырехугольник.
В 2020—2023 годах Мороз продолжала активно сниматься: «Клиника счастья», «Медиатор», «Русалки», «Жить жизнь», «Содержанки. Перезагрузка». В 2023-м состоялась премьера ее режиссерского дебюта — киноновеллы «Секс. До и после».
Личная жизнь Дарьи Мороз.
Первым серьезным романом Дарьи стали отношения с режиссером Андреем Томашевским. Ради начинающей актрисы мужчина даже ушел из семьи. Но брак так и не состоялся: отношения со временем исчерпали себя, и когда Дарья заявила, что пока не хочет детей, пара рассталась.
В 2010 году Дарья вышла замуж за Константина Богомолова. В этом браке родилась дочь Анна. Супруги часто работали вместе, поэтому семья казалась прочной и крепкой, но в театральных кругах шептались, что брак почти сразу же дал трещину.
Когда в 2018 году Дарья и Константин все же расстались, актриса призналась в интервью, что решение о расставании назревало уже давно. Когда пара решила разводиться, каждый уже жил собственной жизнью.
Долгое время после развода Дарья скрывала подробности личной жизниФото: ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин.
После развода Богомолова сразу заметили в компании Ксении Собчак, а вот Дарья Мороз долго не рассказывала о новых отношениях. Поклонники приписывали ей романы с коллегами, в частности с Павлом Прилучным, но сама Дарья подчеркивала: с ним ее связывают только дружба и работа.
«У нормальной женщины может быть свободно сердце? Вот и все. Это нормальное состояние души и это прекрасно», — отвечала Дарья Мороз.
Лишь в 2023 году Мороз появилась на премьере «Содержанок» с музыкантом Петром Дрангой. После этого актриса сама подтвердила, что встречается с музыкантом.
Дарья Мороз сейчас.
К 40 годам Дарья Мороз стала одной из самых востребованных актрис России. Ее карьера развивается в нескольких направлениях сразу: кино, театр, телевидение и режиссура. Дарья продолжает сниматься, ставить спектакли, пробует себя как продюсер и сценарист.
Сегодня Дарья Мороз одна из самых востребованных актрис РоссииФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости.
В 2023 году ее фильм «Секс. До и после» был представлен на фестивале «Первый сезон». В 2024 году она сыграла в шпионском детективе «Разящий луч» и злую волшебницу в сказке «Василиса и хранители времени». Летом того же года стало известно, что Мороз возглавит экранизацию фэнтези Лии Арден «Мара и морок».
Однако летом 2025-го актриса столкнулась с тяжелым испытанием — умер ее отец, Юрий Мороз. Долгое время он скрывал от всех, что болеет онкологией.
Наши сердца полны любовью и благодарностью за каждую минуту, проведенную вместе. Любящий и любимый муж, потрясающий отец, нежнейший дед, талантливый режиссер, умнейший и деликатнейший человек! Мы благодарим всех за невероятную поддержку, которая льется со всех сторон", — простилась актриса с отцом в соцсетях.