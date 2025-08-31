Потеряла мать в детстве и увела мужчину из семьи: актрисе Дарье Мороз — 42

Дарья Мороз с детства была окружена миром театра и кино, и уже в младенчестве впервые появилась на экране. Потеряв мать в юном возрасте, она сумела справиться с трагедией и построить блестящую карьеру: от первых ролей до громких успехов в кино, театре и на телевидении. Сегодня Мороз — одна из самых ярких актрис России, которая не боится экспериментировать и пробовать новые роли. 1 сентября актрисе исполняется 42 года. URA.RU рассказывает историю Дарьи Мороз.