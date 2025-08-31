Дорожную разметку ночью нанесут на 24 участках в Минске

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске в ночь на 1 сентября планируется нанесение дорожной разметки на 24 участках. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ Мингорисполкома.
Дорожную разметку ночью планируют наносить на пр. Жукова, пр. Жукова — пр. Дзержинского (развязка), МКАД — ул. Притыцкого (развязка), Старовиленском тракте, пер. Асаналиева, пр. Дачном, улицах Буденного, Городской Вал, Машиностроителей, Монтажников, Ольшанской, Долгобродской, Интернациональной, Слободской, Серова, Переходной, Мстиславца, Шишкина, Козыревской, Хоружей, Рогачевской, Даумана, Домбровской и Геологической.
В Госавтоинспекции порекомендовали водителям учитывать эту информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными за рулем. -0-