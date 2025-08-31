Кардиолог Ефремкин назвал первые признаки смертельно опасного сгущения крови

Врач подчеркнул, что при появлении таких симптомов следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Тромб может привести к тромбоэмболии легочной артерии, что в тяжелых случаях может закончиться летальным исходом. Кроме того, без лечения тромб может увеличиваться в размере, что повышает риск осложнений и развития посттромботического синдрома, приводящего к хроническим отекам и болям, передает Lenta.ru.