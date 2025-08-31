Кардиолог Ефремкин назвал первые признаки смертельно опасного сгущения крови

Существуют несколько неочевидных признаков опасного сгущения крови, которое может привести к тромбозу. О том, как распознать угрозу для организма, рассказал кардиолог «Скандинавского Центра Здоровья» Иван Ефремкин.
По словам специалиста, односторонний отек и боль в икроножной мышце могут свидетельствовать о серьезном сгущении крови, характерном для тромбоза глубоких вен, когда сгусток образуется в крупных венах конечностей, чаще всего в ногах. Если кожа на конечностях становится синеватой, это указывает на критические проблемы с кровотоком, отметил врач.
Ефремкин также добавил, что внезапная одышка с болью в груди может быть признаком тромбоэмболии легочной артерии — закупорки сосудов легких тромбом.
— Боль обычно острая, усиливается при вдохе или кашле, возможен кашель с кровохарканьем, — пояснил специалист.
Врач подчеркнул, что при появлении таких симптомов следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Тромб может привести к тромбоэмболии легочной артерии, что в тяжелых случаях может закончиться летальным исходом. Кроме того, без лечения тромб может увеличиваться в размере, что повышает риск осложнений и развития посттромботического синдрома, приводящего к хроническим отекам и болям, передает Lenta.ru.
Чтобы избежать рисков образования тромбов в теплую погоду, нужно пить больше воды, проявлять активность, а при болях в ногах и отеках обращаться за помощью к медикам. Об этом напомнила кардиолог Анастасия Малай. Также важно контролировать вес и питание, не пренебрегать назначенными антикоагулянтами и избегать перегрева.