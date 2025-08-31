Первая отставка сезона в РПЛ: зарубежный тренер покинул «Сочи»

Осинькин станет новым главным тренером «Сочи».
Игорь Осинькин станет новым главным тренером футбольного клуба «Сочи» вместо испанца Роберта Морено. Об этом сегодня сообщил инсайдер Иван Карпов. По его информации, руководство клуба приняло решение о смене наставника после неудачного старта сезона и проблем со здоровьем у нынешнего тренера.
«Осинькин возглавит Сочи вместо Морено: решение принято, сейчас барсы находятся в процессе расторжения контракта с 47-летним испанцем по соглашению сторон. Договор с 60-летним российским специалистом будет рассчитан до конца сезона с опцией продления при определенных условиях», — написал Иван Карпов в своем telegram-канале.
Осинькин ранее работал с молодежной командой «Крылья Советов» и известен как специалист по развитию молодых футболистов. Ранее Роберт Морено был приглашен в «Сочи» с целью обновления состава и внедрения новой тактики. Однако за несколько месяцев под его руководством команда не одержала ни одной победы в российской Премьер-лиге.