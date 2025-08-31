Первая отставка сезона в РПЛ: зарубежный тренер покинул «Сочи»

Осинькин ранее работал с молодежной командой «Крылья Советов» и известен как специалист по развитию молодых футболистов. Ранее Роберт Морено был приглашен в «Сочи» с целью обновления состава и внедрения новой тактики. Однако за несколько месяцев под его руководством команда не одержала ни одной победы в российской Премьер-лиге.