18-летняя дочь Даны Борисовой снялась в бикини после пластической операции

Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина Аксёнова продемонстрировала результаты пластической операции в купальнике на курорте. Она опубликовала фотографии у себя в телеграм-канале.

Источник: Life.ru

18-летняя девушка, недавно перенёсшая коррекцию груди, талии и ягодиц, устроила фотосессию в чёрном бикини на пляже. Полина призналась, что несмотря на внешнюю уверенность, продолжает бороться с биполярным расстройством, которое обострилось во время отдыха.

«Пришла наконец-то на пляж, валяюсь. Конечно, хочу сказать вам, жить в биполярке — это дико сложно. У меня сегодня был такой ужасный приступ, я всю ночь проревела, всё утро проревела», — рассказала она.

Девушка отметила, что накануне пережила тяжёлый эмоциональный срыв и несколько часов общалась с отцом, раскрывая ему личные переживания. Несмотря на сложное психологическое состояние, Борисова продолжает отдых на курорте, куда улетела после празднования совершеннолетия в Москве.

Напомним, несколькими днями ранее Полина Аксёнова в преддверии совершеннолетия легла под нож к пластическому хирургу. В ходе процедуры жировую ткань с тех участков тела, вид которых её не устраивал, перенесли на ягодицы.