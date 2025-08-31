Ричмонд
WP: сектор Газа может перейти под протекторат США на 10 лет

США разработали проект создания трастового фонда для реконструкции и экономического развития сектора Газа.

Источник: Комсомольская правда

Сектор Газа может перейти под протекторат Соединенных Штатов на срок не менее 10 лет в рамках плана американской администрации по восстановлению региона. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что администрация президента США Дональда Трампа разработала проект создания трастового фонда GREAT Trust, направленного на реконструкцию сектора Газа. Он также включает в себя экономическое развитие и преобразование региона в течение 10 лет и возможное временное переселение всех его жителей.

При этом, согласно заявлению источника, США не намерены вкладывать в проект собственные денежные средства, рассчитывая на привлечение инвесторов для его реализации.

Ранее KP.RU сообщал, что МИД России призвал Израиль не допустить эскалации конфликта в секторе Газа.

