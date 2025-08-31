Отец прошел пешком с детьми 800 километров в воспитательных целях

В Китае завершилось необычное путешествие, предпринятое с воспитательной целью. Мужчина по фамилии У, владелец автошколы из Шэньчжэня, прошел пешком 800 километров вместе со своими детьми — десятилетней дочерью и восьмилетним сыном. Маршрут протяженностью от Шэньчжэня до Чанша был преодолен за 31 день, с 17 июля по 17 августа, сообщает South China Morning Post.
Инициатор похода объяснил свой замысел необходимостью закалить характер детей, которые, по его словам, часто сдавались перед трудностями. Во время путешествия дети несли собственные рюкзаки весом по пять килограммов, в то время как рюкзак отца весил десять килограммов.
Первоначально жена мужчины, Ван, выражала и переживала из-за летней жары и вопросов безопасности, но после завершения маршрута признала положительные изменения в детях.
По словам матери, дочь стала менее привередливой, а сын проявил большую самостоятельность. Этот неординарный воспитательный эксперимент привлек внимание китайских СМИ и вызвал активное обсуждение в социальных сетях, где многие пользователи оценили поступок отца в воспитании детей. Путешествие семьи У стало примером нетрадиционного подхода к развитию характера и жизненных навыков у подрастающего поколения.
