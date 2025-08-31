Отец прошел пешком с детьми 800 километров в воспитательных целях

В Китае завершилось необычное путешествие, предпринятое с воспитательной целью. Мужчина по фамилии У, владелец автошколы из Шэньчжэня, прошел пешком 800 километров вместе со своими детьми — десятилетней дочерью и восьмилетним сыном. Маршрут протяженностью от Шэньчжэня до Чанша был преодолен за 31 день, с 17 июля по 17 августа, сообщает South China Morning Post.