Какие задачи ставит Министерство образования перед вузами в новом учебном году

Немаловажными остаются и вопросы коммерциализации научных результатов, поэтому Министерством образования уже на протяжении ряда лет ставится абсолютно конкретная задача не только по наращиванию экспорта образовательных услуг, но и по наращиванию экспорта научной продукции. «За последние три года мы в два раза смогли нарастить эти показатели. Это говорит о том, что наши научные разработки востребованы не только в стране, но и за ее пределами», — резюмировал глава ведомства. -0-