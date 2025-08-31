31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр образования Андрей Иванец в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал, какие задачи ставит Министерство образования перед вузами в новом учебном году, сообщает БЕЛТА.
В прошлом году была проведена большая работа по актуализации образовательных программ, отметил Андрей Иванец. «Более чем 1,5 тыс. соответствующих программ были скорректированы, чтобы исключить дублирование дисциплин и чтобы действительно насытить наши программы теми предметами, которые необходимы для приобретения навыков и компетенций студентов для их последующей профессиональной деятельности. Дело за малым — их реализовать», — сказал он.
Второе немаловажное направление — донастройка так называемой непрофильной подготовки. «Здесь тоже проведена большая работа. Целый ряд наших университетов фактически прекратил набор по своим непрофильным специальностям. Каждый должен понимать, насколько у него сегодня имеется необходимое кадровое и материальное обеспечение, чтобы готовить соответствующих специалистов. Мы должны на этом сконцентрировать усилия», — подчеркнул министр.
Третье — вопрос движения вперед. «Система высшего образования должна заглянуть за горизонт. Эти задачи нам ставил Президент. Поэтому, конечно, мы готовим сегодня целую серию экспериментальных программ, которые будут абсолютно уникальны, отличны от тех, которые реализуются в наших вузах. В этой связи с российскими коллегами уже подписаны соответствующие соглашения. Со следующего года мы на базе трех университетов — БНТУ, БГУИР и БГУ — начнем реализовывать целую серию совместных образовательных программ с Московским государственным техническим университетом имени Н. Э. Баумана. Сегодня мы должны работать на перспективу», — обратил внимание Андрей Иванец.
Немаловажными остаются и вопросы коммерциализации научных результатов, поэтому Министерством образования уже на протяжении ряда лет ставится абсолютно конкретная задача не только по наращиванию экспорта образовательных услуг, но и по наращиванию экспорта научной продукции. «За последние три года мы в два раза смогли нарастить эти показатели. Это говорит о том, что наши научные разработки востребованы не только в стране, но и за ее пределами», — резюмировал глава ведомства. -0-