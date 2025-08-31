Ричмонд
Фон дер Ляйен: Болгария поставила ВСУ треть оружия в начале конфликта

Урсула фон дер Ляйен поддержала планы Болгарии по наращиванию производства пороха и снарядов, предназначенных для Украины.

Источник: Комсомольская правда

Болгария поставила Украине треть оружия в начале конфликта с РФ. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Я хочу сказать спасибо Болгарии. В начале конфликта одну треть оружия, которое использовала Украина, поставляла Болгария», — отметила она в ходе пресс-конференции на Военно-механическом заводе в болгарском городе Сопот.

Отмечается, что фон дер Ляйен также одобрительно высказалась о планах Болгарии по наращиванию производства пороха и снарядов, значительная часть которых предназначена для Вооруженных сил Украины. В связи с этим, по заявлению главы Еврокомиссии, производство соответствующих вооружений в ЕС достигнет 2 млн единиц к концу текущего года.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, что страны Европы намеренно мешают усилиям по урегулированию конфликта на Украине.

