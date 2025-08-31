Фон дер Ляйен: Болгария поставила ВСУ треть оружия в начале конфликта

Отмечается, что фон дер Ляйен также одобрительно высказалась о планах Болгарии по наращиванию производства пороха и снарядов, значительная часть которых предназначена для Вооруженных сил Украины. В связи с этим, по заявлению главы Еврокомиссии, производство соответствующих вооружений в ЕС достигнет 2 млн единиц к концу текущего года.