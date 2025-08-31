Джуд Лоу учился дзюдо, чтобы сыграть Путина в «Кремлевском волшебнике»

Актер Джуд Лоу рассказал о подготовке к роли Владимира Путина в фильме Оливье Ассаяса «Кремлевский волшебник» и заявил, что учился дзюдо, пишет The Hollywood Reporter.
«Я учился дзюдо, поэтому извлек из этого свой собственный позитив», — сообщил Джуд Лоу.
Он добавил, что просматривал архивные кадры с Владимиром Путиным. По словам актера, «сложность» исполнения роли российского лидера заключалась в том, что «публичное лицо, которое мы видим, выдает очень мало».
Премьера фильма «Кремлевский волшебник» состоялась 31 августа на Венецианском кинофестивале. Картину сняли по одноименной книге Джулиано да Эмполи.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не знает подробностей о фильме «Кремлевский волшебник». Он отметил, что создатели ленты не обращались за консультациями к российским властям.