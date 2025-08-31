«Полная чушь»: Министр труда ФРГ вступила в перепалку с Мерцем из-за экономики

За последние несколько дней немецкий канцлер сделал еще несколько громких заявлений. 30 августа Мерц сказал, что Германия находится в состоянии конфликта с Россией. Такая ситуация, по его словам, связана с тем, что Москва якобы «дестабилизирует большую часть» ФРГ и проводит операции по вмешательству через социальные сети.