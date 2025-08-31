«Полная чушь»: Министр труда ФРГ вступила в перепалку с Мерцем из-за экономики

Министр труда и социальных вопросов Германии Бербель Бас охарактеризовала заявление канцлера Фридриха Мерца о том, что ФРГ больше не в состоянии поддерживать свою текущую социальную систему, как «полную чушь». Об этом сообщает издание Das Bild.
— Эти разговоры о том, что мы больше не можем финансировать систему социальной защиты, извините за выражение, полная чушь, — заявила министр.
Она также отметила, что социальное государство играет важную роль в укреплении общественного единства, и необходимо обсуждать способы привлечения к его финансированию более обеспеченных граждан.
Причины, по которым Берлин должен перейти к жесткой экономии, не уточняются. Однако за день до этого глава европейской дипломатической службы Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза испытывают «колоссальный недостаток средств» для финансирования Украины в 2026 году, поэтому многие из них хотят добиться изъятия российских активов.
За последние несколько дней немецкий канцлер сделал еще несколько громких заявлений. 30 августа Мерц сказал, что Германия находится в состоянии конфликта с Россией. Такая ситуация, по его словам, связана с тем, что Москва якобы «дестабилизирует большую часть» ФРГ и проводит операции по вмешательству через социальные сети.
До этого Мерц заявил, что встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, «очевидно», не состоится.