Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Полная чушь»: Министр труда ФРГ вступила в перепалку с Мерцем из-за экономики

Министр труда и социальных вопросов Германии Бербель Бас охарактеризовала заявление канцлера Фридриха Мерца о том, что ФРГ больше не в состоянии поддерживать свою текущую социальную систему, как «полную чушь». Об этом сообщает издание Das Bild.

Министр труда и социальных вопросов Германии Бербель Бас охарактеризовала заявление канцлера Фридриха Мерца о том, что ФРГ больше не в состоянии поддерживать свою текущую социальную систему, как «полную чушь». Об этом сообщает издание Das Bild.

— Эти разговоры о том, что мы больше не можем финансировать систему социальной защиты, извините за выражение, полная чушь, — заявила министр.

Она также отметила, что социальное государство играет важную роль в укреплении общественного единства, и необходимо обсуждать способы привлечения к его финансированию более обеспеченных граждан.

Причины, по которым Берлин должен перейти к жесткой экономии, не уточняются. Однако за день до этого глава европейской дипломатической службы Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза испытывают «колоссальный недостаток средств» для финансирования Украины в 2026 году, поэтому многие из них хотят добиться изъятия российских активов.

За последние несколько дней немецкий канцлер сделал еще несколько громких заявлений. 30 августа Мерц сказал, что Германия находится в состоянии конфликта с Россией. Такая ситуация, по его словам, связана с тем, что Москва якобы «дестабилизирует большую часть» ФРГ и проводит операции по вмешательству через социальные сети.

До этого Мерц заявил, что встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина, «очевидно», не состоится.

Узнать больше по теме
Кая Каллас: биография, карьера и личная жизнь главы дипломатии Евросоюза
В декабре 2024 года главой дипломатии ЕС стала эстонская политическая деятельница Кая Каллас. Собрали информацию о руководителе ЕС по международным делам и политике безопасности, а также узнали, с чего началась ее карьера.
Читать дальше