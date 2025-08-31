Никита Михалков рассказал о «балансе мальчиков и девочек» в своей Академии

«Очень радует, что в этом году баланс между талантливыми девочками и мальчиками выровнялся, — продолжил Никита Сергеевич. — Предыдущие несколько лет приоритет был у девочек». Михалков отметил, что даже тот высокий уровень, который есть сегодня у тех, кто приступит к обучению в Академии, через год будет совершенно другим: «Это будут люди, оснащенные совершенно иными знаниями и возможностями». Режиссер выразил благодарность Фонду Елены и Геннадия Тимченко, которые оплачивают обучение студентов. Стипендию выплачивает Благотворительный Фонд «12». Иногородних обеспечивают общежитием. Михалков отметил, что в Академии чрезвычайно важна дисциплина: «Ты учишься бесплатно, ты живешь бесплатно, получаешь стипендию. Ты должен это ценить. Ты обязан ответить своим старанием».