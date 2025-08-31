Никита Михалков рассказал о «балансе мальчиков и девочек» в своей Академии

В Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова сегодня прошел третий, заключительный, этап вступительных испытаний в актёрскую мастерскую.
Все претенденты имеют законченное высшее образование в области кинематографии или театрального искусства. Самые талантливые из них дошли до финального прослушивания, которое проходило с участием ректора Академии, художественного руководителя актёрской мастерской Никиты Михалкова.
«Это серьезно — 430 заявок, которые Академия получила в этом году от абитуриентов из 70 городов России, а также из более, чем 10 стран ближнего и дальнего зарубежья, включая Китай, Узбекистан, Молдову, Белоруссию», — рассказал Никита Михалков между прослушиваниями, общаясь с журналистами.
По словам мэтра, на режиссерский и продюсерский факультеты будет зачислено по 3−5 человек, на актерский — максимум, 15 человек.
«Очень радует, что в этом году баланс между талантливыми девочками и мальчиками выровнялся, — продолжил Никита Сергеевич. — Предыдущие несколько лет приоритет был у девочек». Михалков отметил, что даже тот высокий уровень, который есть сегодня у тех, кто приступит к обучению в Академии, через год будет совершенно другим: «Это будут люди, оснащенные совершенно иными знаниями и возможностями». Режиссер выразил благодарность Фонду Елены и Геннадия Тимченко, которые оплачивают обучение студентов. Стипендию выплачивает Благотворительный Фонд «12». Иногородних обеспечивают общежитием. Михалков отметил, что в Академии чрезвычайно важна дисциплина: «Ты учишься бесплатно, ты живешь бесплатно, получаешь стипендию. Ты должен это ценить. Ты обязан ответить своим старанием».
Кроме Михалкова, в приёмную комиссию актёрской мастерской вошли театровед, заслуженный деятель искусств РФ Борис Любимов, кинодраматург Александр Адабашьян, режиссёр, заслуженный артист РФ Игорь Яцко, режиссёр, заслуженный деятель искусств РФ Алексей Дубровский, режиссёр-хореограф Мария Шмаевич, режиссёр Михаил Милькис, педагог по вокалу Наталья Киселева, кастинг-директор в сфере киноиндустрии Лариса Сергеева.
Итоги подвели уже вечером. В актерскую мастерскую зачислены 14 человек. Корреспондент aif.ru после слов мэтра о «балансе мальчиков и девочек» пересчитал первых и вторых в победном списке и оказалось, что их поровну.
Учебный год, одиннадцатый по счету, начнется в академии 8 сентября.