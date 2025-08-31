В Ростовской области мужчина убил знакомого, а потом поджег гараж, чтобы скрыть улики

Белокалитвинский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Ростовской области предъявил обвинение в убийстве 18-летнему местному жителю. По версии следствия, 26 августа молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры нанес несколько ударов ножом в область шеи 32-летнему мужчине в гараже поселка Сосны.
После этого он попытался скрыть следы преступления. С помощью знакомого он вывез тело погибшего в безлюдное место, где закопал. А затем поджег гараж, в котором было совершено убийство.
Подозреваемый полностью признал свою вину. Сейчас мужчина заключения под стражу.
— В настоящее время по уголовному делу продолжаются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, — сказано в сообщении.
