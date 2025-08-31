Ричмонд
Какие сорта отечественного картофеля популярны у белорусов? Ответили в НАН

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие сорта отечественного картофеля популярны у белорусов, в проекте «Время Первого» на телеканале «Беларусь 1» рассказал генеральный директор Научно-практического центра НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству Вадим Маханько, сообщает БЕЛТА.

По словам гендиректора, два раза в год Научно-практический центр и другие организации НАН, которые занимаются картофелем, продают семенной картофель населению. «Люди приезжают и говорят: “И мы хотим такие же сорта, как у Президента”, — рассказал Вадим Маханько.

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время недавней рабочей поездки в Могилевскую область рассказал, какие сорта картофеля выращивает у себя на поле. По словам белорусского лидера, это «Бриз», «Першацвет» и «Гарантия».-0-

