Назван топ-7 лучших цветов учителю на 1 сентября, которые простоят дольше всего

К наиболее стойким цветам, способным выдержать длительную линейку без воды, относятся хризантемы (стоят несколько недель), герберы, георгины (5−10 дней), астры (до двух недель), гладиолусы и дельфиниум (7−14 дней). Эксперты не рекомендуют гортензии из-за их быстрого увядания без воды.
Экономист Наталья Проданова отметила, что средняя стоимость букетов на 1 сентября составляет 3,5−5 тысяч рублей, но цены можно снизить, собирая композиции самостоятельно из сезонных цветов с дачи или покупая цветы поштучно. Три кустовые хризантемы обойдутся в 600−800 рублей, розы — 500−700 рублей, георгины и гладиолусы — 900−1200 рублей.
Флористы советуют избегать алых роз и монобукетов с яркой символикой, отдавая предпочтение нежным пастельным оттенкам или осеннему калейдоскопу цветов. Уместными считаются хризантемы, розы и герберы.
Ранее в Госдуме рассказали о правилах дарения подарков учителям. Согласно статье 575 ГК РФ, работникам образовательных учреждений разрешено принимать обычные подарки стоимостью до 3 тыс. рублей, такие как цветы или материалы для работы с детьми. Подарки дороже запрещены. Родителям советуют сохранять чеки на случай вопросов.