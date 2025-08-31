Назван топ-7 лучших цветов учителю на 1 сентября, которые простоят дольше всего

Экономист Наталья Проданова отметила, что средняя стоимость букетов на 1 сентября составляет 3,5−5 тысяч рублей, но цены можно снизить, собирая композиции самостоятельно из сезонных цветов с дачи или покупая цветы поштучно. Три кустовые хризантемы обойдутся в 600−800 рублей, розы — 500−700 рублей, георгины и гладиолусы — 900−1200 рублей.