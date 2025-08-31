Крылья Советов сыграли вничью с Локомотивом, забив с пенальти на 96-й минуте

Хозяева быстро открыли счёт благодаря точному удару Дмитрия Воробьёва на 3-й минуте, а перед перерывом Дмитрий Баринов удвоил преимущество после подачи Алексея Батракова с углового. Стоит отметить, что полузащитник Данил Пруцев отметился голевой передачей в дебютном матче за «железнодорожников».
После перерыва игра изменилась и уже гости владели преимуществом. На 53-й минуте Амар Рахманович сократил отставание самарцев, а на шестой добавленной минуте Вадим Раков с пенальти установил окончательный счет. Сфолил в своей штрафной нападающий Николай Комличенко, который получил вторую жёлтую и был удалён с поля. Перед этим судья Сергей Карасёв отменил его гол после видеопросмотра.
Ранее Life.ru сообщал, что «Ростов» и «Ахмат» сыграли вничью, обменявшись голами — 1:1. Голевой передачей отметился вратарь грозненцев Гиорги Шелия, после выноса которого выход один на один реализовал Георгий Мелкадзе.