Крылья Советов сыграли вничью с Локомотивом, забив с пенальти на 96-й минуте

После перерыва игра изменилась и уже гости владели преимуществом. На 53-й минуте Амар Рахманович сократил отставание самарцев, а на шестой добавленной минуте Вадим Раков с пенальти установил окончательный счет. Сфолил в своей штрафной нападающий Николай Комличенко, который получил вторую жёлтую и был удалён с поля. Перед этим судья Сергей Карасёв отменил его гол после видеопросмотра.