Москвичам рассказали, какой будет погода в День знаний

«В понедельник прогнозируется переменная облачность. Осадков преимущественно не ожидается. Ночью температура воздуха составит +11…+16 градусов, а днём от +21…+26 градусов», — пояснил эксперт.
Синоптик добавил, что ветер будет западного направления с силой от 3 до 8 метров в секунду. По его словам, атмосферное давление в первый день сентября ожидается выше нормальных значений и достигнет отметки в 746 миллиметров ртутного столба.
Ранее синоптики спрогнозировали наступление бабьего лета в столичном регионе. Согласно прогнозам, погодные условия, характерные для летнего периода, продержатся до конца первой недели сентября.