Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москвичам рассказали, какой будет погода в День знаний

Первый день осени в столичном регионе встретит жителей по-летнему тёплой погодой. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«В понедельник прогнозируется переменная облачность. Осадков преимущественно не ожидается. Ночью температура воздуха составит +11…+16 градусов, а днём от +21…+26 градусов», — пояснил эксперт.

Синоптик добавил, что ветер будет западного направления с силой от 3 до 8 метров в секунду. По его словам, атмосферное давление в первый день сентября ожидается выше нормальных значений и достигнет отметки в 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики спрогнозировали наступление бабьего лета в столичном регионе. Согласно прогнозам, погодные условия, характерные для летнего периода, продержатся до конца первой недели сентября.