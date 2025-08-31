Ричмонд
Flightradar24: Разведывательный БПЛА США RQ-4B Global Hawk кружит над Черным морем

Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk патрулирует над Черным морем. Об этом сообщает карта ресурса Flightradar24, отслеживающего воздушные суда.

В воскресенье дрон вылетел с авиабазы на Сицилии и направился в черноморский регион. Беспилотник совершил несколько кругов в южной части Черного моря.

В августе прошлого года британский самолет Boeing RC-135W Rivet Joint и американский Boeing P-8A Poseidon были замечены в небе над Черным морем западнее Крыма. Разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint, который принадлежит ВВС Великобритании, вылетел из аэропорта Констанцы в 11:15 по московскому времени и в настоящее время ведет разведку в западной части Черного моря. Также с военно-морской базы НАТО на Крите взлетел разведывательный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США.

Кроме того, стало известно, что Bombardier Challenger 650, вылетевший из литовского аэропорта Шяуляй, кружит над румынской территорией вдоль границы с Молдовой.

До этого большое количество разведывательных самолетов Соединенных Штатов Америки было замечено в небе над Черным морем.

