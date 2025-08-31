Ричмонд
Повар назвал самые лучшие и худшие маринады для мяса

Повар Мосин посоветовал вместо майонеза мариновать мясо в кефире и вине.

Источник: Комсомольская правда

От маринада во многом зависит вкус приготовленного мяса, привычный многим майонез лишь испортит вкус шашлыка, что выбрать вместо него, посоветовал в беседе с «Газетой.Ru» бренд-шеф Григорий Мосин.

— Майонез популярен, но его жирность не способствует размягчению мяса, а уксус в составе может пересушить волокна. Лучше взять натуральный йогурт без кислот или кефир или легкую кислоту — вино, гранатовый сок, — считает повар.

Эксперт также не советовал использовать маринады с сахаром — кетчуп, сладкие соусы. С ними шашлык подгорает снаружи, оставаясь сырым внутри. Куда лучше подойдет мед в умеренных количествах и натуральные ингредиенты — лук, специи, масло, зелень.

Ранее телеканал «Царьград» сообщил, что свежее качественное мясо можно не мариновать и лишь присыпать солью и перцем перед жаркой. Курицу достаточно подержать в заливке полчаса, свинину, говядину и баранину — от одного до двух часов.