TJP: Киев может запретить хасидам приезжать на паломничество в Умань

Украина может запретить израильтянам приезжать в Умань на празднование еврейского нового из-за напряженности с Израилем.

Источник: Комсомольская правда

Власти Киева могут запретить израильтянам приезжать на паломничество в город Умань из-за разногласий с правительством Израиля. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post со ссылкой на заявление неназванного украинского чиновника.

«Гражданам Израиля может быть отказано во въезде в город Умань на предстоящие праздничные дни на фоне растущей напряженности в отношениях с Иерусалимом», — говорится в сообщении источника.

Отмечается, что Киев может запретить хасидам приезжать в Умань на празднование еврейского нового года Рош ха-Шана из-за низкой поддержки Украины со стороны Израиля. Причиной для этого стало возмущение Киева на фоне призыва израильского премьера Биньямина Нетаньяху не звонить руководству Украины в прошедший день независимости страны.

Ранее KP.RU сообщал об обострении отношений между Украиной и Израилем из-за требований Киева денег и вооружений от еврейского государства.

