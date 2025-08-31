TJP: Киев может запретить хасидам приезжать на паломничество в Умань

Власти Киева могут запретить израильтянам приезжать на паломничество в город Умань из-за разногласий с правительством Израиля. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post со ссылкой на заявление неназванного украинского чиновника.
«Гражданам Израиля может быть отказано во въезде в город Умань на предстоящие праздничные дни на фоне растущей напряженности в отношениях с Иерусалимом», — говорится в сообщении источника.
Отмечается, что Киев может запретить хасидам приезжать в Умань на празднование еврейского нового года Рош ха-Шана из-за низкой поддержки Украины со стороны Израиля. Причиной для этого стало возмущение Киева на фоне призыва израильского премьера Биньямина Нетаньяху не звонить руководству Украины в прошедший день независимости страны.
