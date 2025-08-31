Россиянам рассказали, какие ягоды и травы можно заготовить осенью

Осень — время заготовить полезные ягоды и травы, которые поспевают только с окончанием лета. О том, на какие растения следует обратить внимание с наступлением прохлады, рассказал изданию aif.ru биолог Денис Терентьев.
— Ягоды калины, шиповника, рябины, боярышника и клюквы к осени полностью созревают, набирая витамины и биологически активные вещества. Из них делают отвары, настойки, компоты и чаи — прекрасное средство для укрепления организма в холодный сезон, — считает эксперт.
Специалист добавил, что листья брусники также рекомендуется собирать именно в сентябре — после правильной сушки они сохраняют зеленый цвет и лечебные качества.
Ранее «Москва 24» сообщила о пользе травяных и ягодных чаев, так, ромашка успокаивает, снимает спазмы, нормализует работу желудочно-кишечного тракта. Иван-чай снижает отечность за счет выведения лишней жидкости, расслабляет. Шиповник тонизирует, бодрит, особенно в смеси с черным или зеленым чаем, а его отвар рекомендуется при гипотонусе желчного пузыря.