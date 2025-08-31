Россиянам рассказали, какие ягоды и травы можно заготовить осенью

Ранее «Москва 24» сообщила о пользе травяных и ягодных чаев, так, ромашка успокаивает, снимает спазмы, нормализует работу желудочно-кишечного тракта. Иван-чай снижает отечность за счет выведения лишней жидкости, расслабляет. Шиповник тонизирует, бодрит, особенно в смеси с черным или зеленым чаем, а его отвар рекомендуется при гипотонусе желчного пузыря.